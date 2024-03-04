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Сообщений о пострадавших при землетрясении в Алматы не поступало, рассказали в МЧС

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Алматы
Алматы. Фото: pixabay.com

Информации о пострадавших в результате сегодняшнего землетрясения в Алматы пока не поступало. Проводится соответствующий мониторинг, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Личный состав ДЧС Алматы поднят по сигналу "СБОР". Информация о пострадавших не поступала, проводится мониторинг, сбор информации о последствиях землетрясения", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МЧС.

По предварительной информации департамента по ЧС Алматы, в южной столице сегодня в 11:22 произошло землетрясение. Эпицентр расположен в 31 км на юг от города на территории Казахстана. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.

В ДЧС попросили жителей не поддаваться панике. Между тем сирены сработали почти сразу после происшествия.

В МЧС также рассказали, что подземные толчки почувствовали в Алматинской области и области Жетісу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064311-soobscheniy-o-postradavshih-v-rezultate-zemletryaseniya-v-almaty-ne-postupalo-soobschili-v-mchs/

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