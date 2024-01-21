Жильцам разваливающегося дома в Актау чиновники предложили взять кредит на ремонт

Многоквартирный дом в Актау разрушается, требуется капитальный ремонт. Но местные власти, ссылаясь на отсутствие заложенных в бюджете средств, предложили жильцам ремонт в кредит, передает Lada.kz.

Как сообщает региональное издание, по итогам технического обследования выяснилось, что дом №72 в Актау нуждается в капитальном ремонте. Вот только сделать такой ремонт жильцам предложили в кредит.

"В связи с тем, что в бюджете не предусмотрены средства для проведения ремонтных работ на безвозмездной основе, жителям предлагается отремонтировать дом за счет возвратных средств.

То есть, собственники квартир с согласия более двух третей от общего числа остальных жильцов могут взять бюджетный кредит до семи лет (по согласованию можно увеличить до 15 лет) со ставкой 0,1% на возвратной основе", - объяснили в городском отделе жилищной инспекции.

Ранее мы писали о том, что в селе Казыгурт в Туркестанской области несколько семей экстренно эвакуировали из двухэтажного дома - здание, построенное год назад, начало разваливаться.

По словам жильцов, трещины растут на глазах, и люди боятся, что он просто сложится и похоронит их под обломками. В акимате же заявили, дело вовсе не в плохом качестве строительства, а жильцы сами во всем виноваты. В доме нет канализации, а септики они вовремя не выкачивали. Из-за воды дом якобы и просел.

Напомним, также похожая ситуация случилась ранее в Актобе. В апреле прошлого года жители двух новостроек на окраине города заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам.

Люди спустились в подвал и ужаснулись состоянию фундамента, который буквально осыпается. При этом, чтобы получить квартиры, им пришлось прождать многолетнюю очередь.

Позже стало известно, что специалисты провели исследование новостроек. По их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же были уверены, что больше не вернутся в опасные дома.

Когда в домах начал разваливаться фундамент, семьи расселили во временном жилье. Однако позже люди потребовали предоставить им равнозначное жилье по той же стоимости, что и три года назад.

Городской акимат пытался добиться сноса двух аварийных домов за счет подрядчика, выигравшего тендер. Однако суд не удовлетворил иск чиновников.