Сильный ветер сорвал крышу школы и детсада и оставил без света более 5 тысяч абонентов в СКО
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В Северо-Казахстанской области из-за сильного ветра и непогоды остались без света более 5 тысяч абонентов, а в одном из районных школ и детсада ветер снес крышу.
Как сообщает "Казинформ", ветром снесло кровлю школы-гимназии и детского сада в городе Сергеевка района Шал акына.
"Детей доставили домой на автобусе силами отделов по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов. Погибших и пострадавших нет", - пишет издание, ссылаясь на ДЧС региона.
Непогода и сильный ветер повлияли также на работу сетей электроснабжения в области.
Как сообщает 7152.kz, 26 декабря из-за неблагоприятных погодных условий в виде дождя с переходом в снег и порывами ветра до 30 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области было отключено от электроэнергии 181 село в 13 районах области.
Сейчас без электроэнергии, по данным издания, остаются 92 населенных пункта СКО (это более 5 тысяч абонентов).
Напомним, в ноябре этого года сна СКО, как и на ряд других северных регионов Казахстана, обрушился сильный снегопад и штормовой ветер.
Мы писали о том, что в Северо-Казахстанской области произошли аварии на электросетях в восьми районах. В итоге более 100 сел на несколько суток остались без света и связи.
Мощный ураган в конце ноября обрушился и на столицу. По словам астанчан, вокруг все буквально летало и рушилось. Сильный ветер повредил припаркованные авто, также были повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции.
В одной из частей города ветер обрушил забор, который упал на женщину. Всего же, по данным властей, четверо человек были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами.
Также в соцсетях публиковали кадры последствий урагана в Павлодарской области. Во время урагана аким региона записал обращение, в котором призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома.
26 декабря буран накрыл и Костанайскую область. Мы писали о том, что из-за сильного бурана в Костанайской области произошло массовое ДТП с участием 10 автомашин. Один человек был доставлен в больницу.
Также автомобиль электриков, спешивших на ремонт сетей, сдуло ветром с дороги.
Позже к жителям региона из-за разыгравшей непогоды в области обратились полицейские, записав видеосообщение прямо с трасс, где оказывают помощь застрявшим на дорогах. Стражи порядка рекомендовали костанайцам не выезжать в дорогу в непогоду.
Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?
Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:
- Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
- В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
- Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
- Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
- При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
- В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
- Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2052978-silnyy-veter-sorval-kryshu-shkoly-i-detsada-i-ostavil-bez-sveta-bolee-5-tysyach-abonentov-v-sko/