Сильный ветер сорвал крышу школы и детсада и оставил без света более 5 тысяч абонентов в СКО

В Северо-Казахстанской области из-за сильного ветра и непогоды остались без света более 5 тысяч абонентов, а в одном из районных школ и детсада ветер снес крышу.

Как сообщает "Казинформ", ветром снесло кровлю школы-гимназии и детского сада в городе Сергеевка района Шал акына.

"Детей доставили домой на автобусе силами отделов по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов. Погибших и пострадавших нет", - пишет издание, ссылаясь на ДЧС региона.

Непогода и сильный ветер повлияли также на работу сетей электроснабжения в области.

Как сообщает 7152.kz, 26 декабря из-за неблагоприятных погодных условий в виде дождя с переходом в снег и порывами ветра до 30 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области было отключено от электроэнергии 181 село в 13 районах области.

Сейчас без электроэнергии, по данным издания, остаются 92 населенных пункта СКО (это более 5 тысяч абонентов).

Напомним, в ноябре этого года сна СКО, как и на ряд других северных регионов Казахстана, обрушился сильный снегопад и штормовой ветер.

Мы писали о том, что в Северо-Казахстанской области произошли аварии на электросетях в восьми районах. В итоге более 100 сел на несколько суток остались без света и связи.

Мощный ураган в конце ноября обрушился и на столицу. По словам астанчан, вокруг все буквально летало и рушилось. Сильный ветер повредил припаркованные авто, также были повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции.

В одной из частей города ветер обрушил забор, который упал на женщину. Всего же, по данным властей, четверо человек были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами.

Также в соцсетях публиковали кадры последствий урагана в Павлодарской области. Во время урагана аким региона записал обращение, в котором призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома.

26 декабря буран накрыл и Костанайскую область. Мы писали о том, что из-за сильного бурана в Костанайской области произошло массовое ДТП с участием 10 автомашин. Один человек был доставлен в больницу.

Также автомобиль электриков, спешивших на ремонт сетей, сдуло ветром с дороги.

Позже к жителям региона из-за разыгравшей непогоды в области обратились полицейские, записав видеосообщение прямо с трасс, где оказывают помощь застрявшим на дорогах. Стражи порядка рекомендовали костанайцам не выезжать в дорогу в непогоду.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: