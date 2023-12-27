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Грохот, крики и паника: как запомнили злосчастный рейс 2019 года пассажиры Bek Air

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Крушение самолета Bek Air
Архивное фото с места происшествия: МЧС РК

27 декабря 2019 года произошло крушение самолета авиакомпании Bek Air. Эта трагедия унесла жизни 12 человек. Выжившие пассажиры до сих пор с ужасом вспоминают тот день, передает корреспондент NUR.KZ.

За четыре года, прошедших со дня катастрофы, никто не был наказан. В МВД уверяют, что расследование вскоре будет завершено.

"Иллюминаторы были во льду"

Воздушное судно Fokker-100 авиакомпании Bek Air направлялось из Алматы в Астану. Вылетев по плану в 07:05, самолет вскоре пропал с радара. Стало известно, что при взлете воздушное судно потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и столкнулось с двухэтажным строением. На борту было около 100 пассажиров и 5 членов экипажа.

До взлета не было ничего примечательного, вспоминает пассажир Еркин Утепов. Единственное - внутри самолета было непривычно холодно.

"Был мороз. Иллюминаторы были во льду. И внутри самолета холодно было. Я по привычке куртку снял, а люди прям в куртках сидели", - рассказывает Еркин.

Объявили о взлете, а дальше началась сильная тряска. Следующие минуты длились вечность.

"Все в страхе просто прижались, нагнулись и ждали, когда самолет остановится. Все боялись за жизнь. Потому что были искры из-под колес, когда протащило самолет. Потом был сильный грохот. Мы в хвосте сидим, а впереди дыра зияет. Мы быстро выбрались. В каком-то поле минут 40 сами что-то пытались, потом приехали первые машины", - вспоминает Еркин.

Место Еркина было в середине самолета, но на борту он встретил знакомую. Вместе они решили пересесть в хвост воздушного судна. Это и спасло их от травм, а, возможно, даже уберегло от смерти.

"Падали и поднимались"

Пережившей авиакатастрофу Динаре Джанбосыновой до сих пор сложно вспоминать тот день и пережитый ужас. Посттравматические синдромы проявляются у Динары по сей день. После крушения у женщины стали возникать панические атаки. И даже спустя несколько лет у Динары страх при поездке на любом виде транспорта, будь то самолет, поезд или автомобиль.

"Я помню полную тишину. Я помню, все тряслось, было ощущение, будто мы бесконечно падали и поднимались. Потом мы остановились. Было очень темно. Вскочил бортпроводник, сказав никому не вставать с места, потому что он бежал открывать дверь. Я помню, что когда подняла голову, там уже не было половины фюзеляжа", - рассказывает Динара.

Разбитый самолет, много жертв и пострадавших. Началась паника, люди кричали, пытались как можно скорее выбраться из самолета. Еркин и Динара собирали детей и помогали найти их родителей.

"Пассажиры помогали друг другу выходить. Мы отошли подальше от самолета. Когда поняли, что ничего не взорвется, один из мужчин зашел, собрал все телефоны, вышел и раздал. Гражданская позиция была очень активной", - отмечает Динара.

Также пассажиры отмечают, что после падения самолета авиакомпания не возместила ущерб и даже не извинилась.

"Никто ничего не понес. Авиакомпания же сразу обанкротилась. От них ни одного звонка не было. Мы через месяц пошли в ангар. Там разорванные свои чемоданы нашли. У меня там дорогостоящие костюмы были. Я все сам восстанавливал. За перелет элементарно. Мы же не долетели. Не говоря уже о других ущербах. Ничего не было сделано", - говорит Еркин Утепов.

Что говорили чиновники

Позже для расследования авиакатастрофы была создана "реконструкция" полета и падения. Максимальная высота, на которую смог подняться самолет, составила 6 метров. Из разговора пилотов стало известно, что один из них пытался прекратить полет. Но позже второй пилот продолжил попытки взлета.

На официальном сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовали отчет по результатам расследования. Там сказано, что авиационное происшествие произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.

Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения.

Причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения.

Следствие подходит к концу

В недавнем ответе на запрос корреспондента NUR.KZ пресс-служба МВД сообщила, что в рамках расследования уголовного дела по факту крушения воздушного судна Fokker-100 авиакомпании Bek Air органами расследования направлены 33 международных запроса в иностранные государства, по большей части европейского континента, в том числе в Нидерланды, на основную часть которых ответы получены.

"Данные поручения направлены для обеспечения полноты следствия, так как установлено, что потерпевшее крушение воздушное судно Fokker-100 в период с октября 2018 года по июль 2019 года эксплуатировалось на территории указанных стран (для выяснения были ли какие-либо повреждения и поломки во время эксплуатации воздушного судна, авиационные происшествия или другое).

В целом, длительность расследования уголовного дела связана с большим количеством проведенных по делу судебных экспертиз (154), длительным исследованием авиационного происшествия Международным авиационным комитетом, ожиданием ответов из стран изготовителей воздушного судна. На сегодня практически получены все экспертизы и ответы", - сообщают в МВД.

В ближайшее время по делу планируется принятие окончательного процессуального решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051015-grohot-kriki-i-panika-kak-zapomnili-zloschastnyy-reys-2019-goda-passazhiry-bek-air/

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