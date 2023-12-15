Цех обрушился после хлопка в цистерне с нефтью в Атырау

В цистерне, перевозящей нефть, в Атырау произошел хлопок с последующим возгоранием. Из-за хлопка частично обрушилось здание цеха, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается на Instagram-странице ДЧС Атырауской области, ЧП произошло вчера, 14 декабря, во второй половине дня в южной промышленной зоне Атырау.

"При очистке подвижного железнодорожного состава (цистерны) произошел хлопок газовоздушных смесей с последующим возгоранием остатков нефтяного шлама. Из-за хлопка также произошло частичное обрушение конструкций цеха", - говорится в сообщении департамента.

В автоматическом режиме сработала система автоматического пенного пожаротушения.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

На место происшествия выезжали 48 спасателей и 5 единиц техники.

Напомним, несколько дней назад в жилом массиве Амангельды в Костанае прогремел взрыв, в результате чего обрушилось здание. Под завалами остались люди.

Позже стало известно, что в результате ЧП погибли трое человек, еще 12 пострадали.

Вчера в Костанае произошло еще одно ЧП - в заведении общепита произошел хлопок газа. Два человека получили ожоги, их госпитализировали.