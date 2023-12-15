Цех обрушился после хлопка в цистерне с нефтью в Атырау
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В цистерне, перевозящей нефть, в Атырау произошел хлопок с последующим возгоранием. Из-за хлопка частично обрушилось здание цеха, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Как сообщается на Instagram-странице ДЧС Атырауской области, ЧП произошло вчера, 14 декабря, во второй половине дня в южной промышленной зоне Атырау.
"При очистке подвижного железнодорожного состава (цистерны) произошел хлопок газовоздушных смесей с последующим возгоранием остатков нефтяного шлама. Из-за хлопка также произошло частичное обрушение конструкций цеха", - говорится в сообщении департамента.
В автоматическом режиме сработала система автоматического пенного пожаротушения.
Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
На место происшествия выезжали 48 спасателей и 5 единиц техники.
Напомним, несколько дней назад в жилом массиве Амангельды в Костанае прогремел взрыв, в результате чего обрушилось здание. Под завалами остались люди.
Позже стало известно, что в результате ЧП погибли трое человек, еще 12 пострадали.
Вчера в Костанае произошло еще одно ЧП - в заведении общепита произошел хлопок газа. Два человека получили ожоги, их госпитализировали.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050953-tseh-obrushilsya-posle-hlopka-v-tsisterne-s-neftyu-v-atyrau/