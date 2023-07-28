Двухэтажный магазин площадью 100 "квадратов" загорелся в Алматы (фото, видео)

Пожар в магазине. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы сегодня в Наурызбайском районе произошел пожар в двухэтажном магазине на общей площади 100 кв. м, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС города Алматы, инцидент произошел сегодня днем, 28 июля.

"В 12:20 на пульт "101" стали поступать сообщение от взволнованных жителей о пожаре в Наурызбайском районе по улице Жандосова. Силы и средства были направлены по повышенному номеру вызова.

По прибытии через шесть минут первых расчетов обнаружено горение открытым пламенем кровли и обшивки многофункционального двухэтажного здания на общей площади 100 кв. м. Создалась угроза перехода огня на близстоящий двухэтажный жилой дом (с задней южной стороны)", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

По информации ведомства, пожар был локализован в 12:37, полностью его потушили в 12:43.

"Несмотря на пламя, охватившее обшивку и оконные проемы, пожарным удалось отстоять от огня помещения салона красоты, ателье на втором этаже, продуктового магазина (на первом этаже).

Кроме того, не допущен переход огня на парикмахерскую и магазин примыкающего здания", – добавили в ведомстве.

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, на месте инцидента работают дознаватели и специалисты испытательно-исследовательской пожарной лаборатории.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в помещении, высотном здании, в месте скопления людей необходимо:

Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой.

При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке.

Немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию.

Отключите электрооборудование.

Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери.

Помогите выйти на улицу детям и престарелым людям.

При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком.

Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.

Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2030466-dvuhetazhnyy-magazin-zagorelsya-v-almaty-foto/