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Двухэтажный магазин площадью 100 "квадратов" загорелся в Алматы (фото, видео)

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Пожар в магазине
Пожар в магазине. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы сегодня в Наурызбайском районе произошел пожар в двухэтажном магазине на общей площади 100 кв. м, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС города Алматы, инцидент произошел сегодня днем, 28 июля.

"В 12:20 на пульт "101" стали поступать сообщение от взволнованных жителей о пожаре в Наурызбайском районе по улице Жандосова. Силы и средства были направлены по повышенному номеру вызова.

По прибытии через шесть минут первых расчетов обнаружено горение открытым пламенем кровли и обшивки многофункционального двухэтажного здания на общей площади 100 кв. м. Создалась угроза перехода огня на близстоящий двухэтажный жилой дом (с задней южной стороны)", рассказали в пресс-службе ДЧС.

Место происшествия
Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

По информации ведомства, пожар был локализован в 12:37, полностью его потушили в 12:43.

"Несмотря на пламя, охватившее обшивку и оконные проемы, пожарным удалось отстоять от огня помещения салона красоты, ателье на втором этаже, продуктового магазина (на первом этаже).

Кроме того, не допущен переход огня на парикмахерскую и магазин примыкающего здания", – добавили в ведомстве.

Место происшествия
Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, на месте инцидента работают дознаватели и специалисты испытательно-исследовательской пожарной лаборатории.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в помещении, высотном здании, в месте скопления людей необходимо:

  • Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой.
  • При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке.
  • Немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию.
  • Отключите электрооборудование.
  • Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери.
  • Помогите выйти на улицу детям и престарелым людям.
  • При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком.
  • Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.
  • Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2030466-dvuhetazhnyy-magazin-zagorelsya-v-almaty-foto/

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