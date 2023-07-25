Мужчину вытащили из горящей квартиры в Астане (видео)
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Столичные пожарные спасли мужчину из горящей квартиры - возгорание в многоэтажном доме произошло сегодня, 25 июля, днем, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.
Сегодня в 15:55 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что по улице Байтурсынова горит квартира.
Через 6 минут на место вызова прибыли дежурные караулы - было установлено, что горит домашняя мебель и вещи на площади 30 кв.м.
Пожар был локализован в 16:28, а ликвидирован в 16:44.
Из горящей квартиры был спасен мужчина 1996 года рождения, который является ее хозяином.
Жертв и пострадавших нет, уточнили в МЧС.
Всего в ликвидации пожара было задействовано 22 человека личного состава и 4 единицы техники ДЧС Астаны.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2030035-muzhchinu-vytaschili-iz-goryaschey-kvartiry-v-astane/