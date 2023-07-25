Мужчину вытащили из горящей квартиры в Астане (видео)

Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Столичные пожарные спасли мужчину из горящей квартиры - возгорание в многоэтажном доме произошло сегодня, 25 июля, днем, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Сегодня в 15:55 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что по улице Байтурсынова горит квартира.

Через 6 минут на место вызова прибыли дежурные караулы - было установлено, что горит домашняя мебель и вещи на площади 30 кв.м.

Пожар был локализован в 16:28, а ликвидирован в 16:44.

Из горящей квартиры был спасен мужчина 1996 года рождения, который является ее хозяином.

Жертв и пострадавших нет, уточнили в МЧС.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 22 человека личного состава и 4 единицы техники ДЧС Астаны.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2030035-muzhchinu-vytaschili-iz-goryaschey-kvartiry-v-astane/