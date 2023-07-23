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Пожар на подстанции оставил карагандинцев без электричества (видео)

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Пожар в Караганде
Пожар в Караганде. Кадр из видео: instagram.com/denski_blog

В Караганде сегодня днем на территории одного из ТОО произошел пожар, который вскоре удалось ликвидировать, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

"23 июля в 13:15 поступило сообщение о пожаре по улице Сатпаева (в Караганде – прим. ред.).

На территории ТОО "Қарағанды Жарык" произошло горение трансформаторного масла трансформатора №4 на площади 15 кв. м. Горение ликвидировано силами ДЧС в 14:24. Жертв и пострадавших нет", – рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе областного ДЧС.

Вместе с тем центральная часть города осталась без электричества. Заместитель акима Рустем Кожакапанов на официальной Instagram-странице городского акимата сообщил, что производятся соответствующие работы.

"Время – 14:30, пожар ликвидирован. Сейчас специалистами ТОО"Қарағанды Жарык" производятся работы по переподключению жителей центральной части города (к электричеству – прим. ред.)", – сказал Кожакапанов.

Ориентировочное время подключения домов к электричеству – 2 часа.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пожаре в помещении, высотном здании, в месте скопления людей нужно придерживаться следующих правил:

  • если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
  • при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;
  • отключите электрооборудование;
  • если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
  • при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
  • если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
  • закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

ТОО "Қарағанды Жарык" – карагандинская компания по передаче и распределению электроэнергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029730-pozhar-na-podstantsii-ostavil-karagandintsev-bez-elektrichestva-video/

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