Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Toyota Camry загорелась по дороге на Медеу в Алматы

Опубликовано:

Горящее авто на обочине дороги
Горящая машина. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Сегодня утром по дороге на Медеу в Алматы загорелся автомобиль. При этом вчера в городе произошел еще один такой же инцидент, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

Видео появилось в Telegram-канале Kris_p_almaty.

На кадрах можно заметить авто, стоящее на обочине дороги. Передняя часть автомобиля была объята пламенем. Также был виден густой столб дыма.

В пресс-службе Департамента по ЧС Алматы рассказали, что инцидент произошел сегодня утром. Сообщение поступило экстренным службам в 10:26. Загорелся автомобиль Toyota Camry-30 2004 года выпуска по улице Керей-Жанибек хандар Медеуского района Алматы.

Пожарные прибыли через 6 минут (в 10:32) и обнаружили горение открытым пламенем в моторном отсеке автомашины.

Возгорание было ликвидировано в 10:41. Жертв и пострадавших нет.

"Огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать автомобили на специализированных СТО и в установленные сроки, всегда иметь исправные огнетушители", – подчеркнули в ДЧС города.

Кроме того, вчера в 14:22 по улице Момышулы, на углу улицы Монке би, загорелась машина марки Mercedes-Benz Vito 2005 года выпуска. Пожарные ликвидировали возгорание в 14:34.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", – отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029687-toyota-camry-zagorelas-po-doroge-na-medeu-v-almaty-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.