Toyota Camry загорелась по дороге на Медеу в Алматы

Горящая машина. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Сегодня утром по дороге на Медеу в Алматы загорелся автомобиль. При этом вчера в городе произошел еще один такой же инцидент, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

Видео появилось в Telegram-канале Kris_p_almaty.

На кадрах можно заметить авто, стоящее на обочине дороги. Передняя часть автомобиля была объята пламенем. Также был виден густой столб дыма.

В пресс-службе Департамента по ЧС Алматы рассказали, что инцидент произошел сегодня утром. Сообщение поступило экстренным службам в 10:26. Загорелся автомобиль Toyota Camry-30 2004 года выпуска по улице Керей-Жанибек хандар Медеуского района Алматы.

Пожарные прибыли через 6 минут (в 10:32) и обнаружили горение открытым пламенем в моторном отсеке автомашины.

Возгорание было ликвидировано в 10:41. Жертв и пострадавших нет.

"Огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать автомобили на специализированных СТО и в установленные сроки, всегда иметь исправные огнетушители", – подчеркнули в ДЧС города.

Кроме того, вчера в 14:22 по улице Момышулы, на углу улицы Монке би, загорелась машина марки Mercedes-Benz Vito 2005 года выпуска. Пожарные ликвидировали возгорание в 14:34.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", – отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029687-toyota-camry-zagorelas-po-doroge-na-medeu-v-almaty-video/