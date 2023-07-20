Огромный фонтан воды из теплосети залил рядом стоящие авто в Караганде (фото, видео)

Фонтан воды из теплосети. Кадр из видео: instagram.com/novosti.karaganda

В Караганде у городской мечети №1 произошел прорыв трубы. Фонтан воды залил рядом припаркованные авто. Ситуацию прокомментировало ТОО "Теплотранзит Караганда" в своем официальном Instagram-аккаунте.

"В межотопительный период "Теплотранзит Караганда" проводит гидравлические испытания. При давлении в 14,6 кг/кв. см в районе Оазис-3 образовался дефект на подающем трубопроводе диаметром 800 мм, в результате произошел выброс сетевой воды. Участок отключили. Его включат в план летних ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, для выявления дефектных участков на тепловых сетях ежегодно проводит гидравлические испытания. Это нужно для предотвращения аварийных ситуаций в отопительный период.

"В период проведения испытаний в частях города, где проводятся испытания, возможны образования фонтанов. Просьба не оставлять транспорт вблизи тепловых сетей. При обращении сотрудников ТОО "Теплотранзит Караганда" с просьбой покинуть опасную зону, выполнять их требования незамедлительно, так как тепловые сети бывают не только в надземном исполнении, но и в подземном", – добавили в компании.

Напомним, ранее в Алматы ночью прорвало трубу, расположенную на углу улиц Мынбаева и Ауэзова.

Позже в одном из ЖК ночью прорвало теплотрассу. В результате происшествия никто не пострадал, также не поступала информация об ущербе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029486-ogromnyy-fontan-vody-iz-teploseti-zalil-ryadom-stoyaschie-avto-v-karagande-foto-video/