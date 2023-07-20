Торнадо разрушил крупный фармацевтический завод Pfizer в США (видео)

Завод Pfizer в Северной Каролине после торнадо. Кадр из видео: twitter.com/rawsalerts

Пронесшийся по Северной Каролине торнадо разрушил крупный фармацевтический завод Pfizer, повредил несколько других строений. Также не менее четырех человек получили травмы, передает CNN.

По данным Национальной метеорологической службы США, торнадо был как минимум уровня EF-2. Он двигался со скоростью до 217 км/ч.

В результате стихии, как сообщили изданию представители местной больницы, не менее четырех человек легкие травмы.

Некоторые строения, оказавшиеся на пути торнадо, сильно пострадали. Серьезные повреждения получил завод компании Pfizer в Роки-Маунт – обломки здания разбросаны по прилегающей парковке. Согласно заявлению компании, сообщений о пострадавших на заводе не поступало.

"Мы оцениваем ситуацию, чтобы определить, как она повлияет на производство. Мы думаем о наших коллегах, пациентах и обществе, которые восстанавливаются после этого погодного инцидента", - говорится в заявлении.

Шериф округа Нэш Кит Стоун призвал людей держаться подальше от дорог из-за обрыва линий электропередач, утечки газа и других серьезных повреждений по всему региону.

По данным Департамента транспорта Северной Каролины, торнадо повалил деревья на автомагистрале 95, в результате чего шоссе было закрыто в обоих направлениях как минимум на час.

Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники служб быстрого реагирования, помогая расчищать дороги и оказывать другую помощь.

Добавим, что по информации на сайте Pfizer, их завод в Роки-Маунт, штат Северная Каролина, является одним из крупнейших в мире предприятий по производству стерильных инъекционных препаратов с производственной площадью более 1,4 млн кв. футов на 250 акрах в восточной части Северной Каролины. Здесь производится 25% всех стерильных инъекционных препаратов, используемых в американских больницах.

На этом предприятии производится широкий спектр продукции, включая препараты для анестезии, анальгезии, терапии, противоинфекционные средства и нейромышечные блокаторы. Эти препараты выпускаются в виде ампул, флаконов и шприцев небольшого объема, а также в виде мешков для внутривенного вливания и полужестких флаконов большого объема. Более 400 миллионов устройств ежегодно покидают площадку Роки-Маунт для лечения пациентов по всему миру.

Более 400 млн. единиц продукции, ежегодно выходящей с завода в Роки-Маунт, помогают лечить людей по всему миру.

Также отметим, что по информации на сайте Meteorologiaenred, сила ветра F2 – это ветры со скоростью от 180 до 250 км/ч. При такой скорости ветер срывает крыши с хорошо построенных домов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029357-tornado-razrushil-krupnyy-farmatsevticheskiy-zavod-pfizer-v-ssha-video/