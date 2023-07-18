Пожар охватил несколько этажей ЖК напротив Дома министерств в Астане

Пожарный. Иллюстративное фото: Pexels

В соцсетях и мессенджерах появилась информация о пожаре, разгоревшемся в одном из ЖК напротив Дома министерств в Астане. Происходящее прокомментировали в столичном ДЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях и мессенджерах среди казахстанцев распространилась информация о том, что в одном из жилых комплексов, расположенных напротив Дома министерств в Астане, тушат пожар.

Отметим, что Дом министерств расположен по проспекту Мангилик Ел.

В столичном департаменте по ЧС корреспонденту NUR.KZ рассказали, что пожар охватил несколько этажей ЖК.

"17 июля в 14:56 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что по улице Кунаева, 35/1, на 8 этаже горит балкон.

По прибытии столичных пожарных уже через 7 минут установлено, что под керамогранитом происходит горение утеплителя с 10 по 12 этаж на площади 10 погонных метров (1 п. м. равен обычной длине одного метра – прим. ред.)", – рассказали в ДЧС.

В 15:13 пожар локализовали, а в 15:27 – ликвидировали. Всего было задействовано 23 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны. Жертв и пострадавших нет.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пожаре в помещении, высотном здании, в месте скопления людей рекомендуется предпринимать следующие действия:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029115-neskolko-etazhey-zhilogo-kompleksa-ohvatilo-ognem-v-astane/