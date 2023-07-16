"На особом контроле квартал 98": площадь пожара в "Ертiс орманы" увеличилась (фото)

Пожар в резервате "Ертіс орманы". Фото: t.me/qr_tjm

Площадь пожара в резервате "Ертiс орманы" увеличилась и составила 850 га. На месте ЧП работают свыше 300 человек, передает МЧС РК в своем официальном Telegram-канале.

"15 июля в Щербактинском районе, в Степном лесничество, Бауртальском лесничестве загорелся лес, наблюдается сильный дым.

Министром по ЧС и акимом области был совершен облет территории. На особом контроле квартал 98, там происходит активная фаза горения", – говорится в сообщении ведомства.

Также, по результатам облета, площадь пожара увеличилась и составила 850 га.

На месте ЧП работают более 100 единиц техники и свыше 300 человек, в том числе 5 вертолетов. За сутки совершено 22 сброса – 66 куб. м воды.

Как рассказал заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинскими частями МЧС Алексей Советов, пожар в Павлодарской области тушат круглосуточно.

Напомним, в Павлодарской области вчера на территории резервата "Ертіс орманы" произошел лесной верховой пожар. Сообщалось, что есть угроза перехода огня на территорию России.

Тогда же говорилось, что ориентировочная площадь пожара составляет 800 га, однако угрозы населенным пунктам нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028820-na-osobom-kontrole-kvartal-98-ploschad-pozhara-v-ertis-ormany-uvelichilas-foto/