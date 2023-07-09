Десяток машин унесло потоком воды из-за ливней в России

Машины. Фото с места событий: t.me/sochitypical

Около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней в Сочи - непогода разыгралась в Краснодарском крае. Десятки человек привлекли к ликвидации последствий сильного ливня.

В пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю сообщили корреспондентам РИА Новости о том, что потоком воды унесло десяток автомобилей в сочинском районе Хоста.

Кроме того, два дома оказались подтопленными - эвакуация не потребовалась.

В мэрии сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало около 80 миллиметров осадков. На месте развернули оперативный штаб, к устранению последствий непогоды привлекли 60 рабочих и 15 единиц техники.

Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля.

Местные Telegram-каналы публикуют последствия непогоды в Сочи.

Отметим, согласно официальному сайту города Сочи - город расположен на северо-восточном побережье Черного моря в Краснодарском крае на расстоянии 1620 км от Москвы, в субтропиках.

Летом средняя температура воздуха в Сочи - 26,5 градуса, морской воды - 24,5 градуса. Зимы в обычном ее понимании в городе-курорте практически не бывает. Средняя зимняя температура воздуха держится на уровне +8 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027941-desyatok-mashin-uneslo-potokom-vody-iz-za-livney-v-rossii/