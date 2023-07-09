Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Десяток машин унесло потоком воды из-за ливней в России

Опубликовано:

Машины смыло в овраг
Машины. Фото с места событий: t.me/sochitypical

Около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней в Сочи - непогода разыгралась в Краснодарском крае. Десятки человек привлекли к ликвидации последствий сильного ливня.

В пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю сообщили корреспондентам РИА Новости о том, что потоком воды унесло десяток автомобилей в сочинском районе Хоста.

Кроме того, два дома оказались подтопленными - эвакуация не потребовалась.

В мэрии сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало около 80 миллиметров осадков. На месте развернули оперативный штаб, к устранению последствий непогоды привлекли 60 рабочих и 15 единиц техники.

Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля.

Местные Telegram-каналы публикуют последствия непогоды в Сочи.

Отметим, согласно официальному сайту города Сочи - город расположен на северо-восточном побережье Черного моря в Краснодарском крае на расстоянии 1620 км от Москвы, в субтропиках.

Летом средняя температура воздуха в Сочи - 26,5 градуса, морской воды - 24,5 градуса. Зимы в обычном ее понимании в городе-курорте практически не бывает. Средняя зимняя температура воздуха держится на уровне +8 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027941-desyatok-mashin-uneslo-potokom-vody-iz-za-livney-v-rossii/

Автор: Виктор Николаев
Десяток машин унесло потоком воды из-за ливней в России

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.