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Самолет из Египта вынужденно приземлился в Актобе из-за подозрений о пожаре на борту

Опубликовано:

Самолет стоит на ВПП
Самолет. Иллюстративное фото: instagram.com/redseaairlines

Сегодня утром, 6 июля, в 4 часа 32 минуты самолет Boeing 737 египетской авиакомпании Red Sea совершил вынужденную посадку в Актобе. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что борт направлялся по маршруту Шарм-Эль-Шейх - Астана. Однако был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Актобе.

"Экипаж принял решение о посадке в аэропорту Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту Актобе аварийно-спасательной командой с медработником. По информации от экипажа воздушного судна, пожар не подтвердился. Пассажиры жалоб на состояние здоровья не предъявляли", - отметили в КГА.

Как указывается на официальном сайте, Red Sea Airlines - авиакомпания, созданная в Египте в 2021 году. Экипаж выполняет регулярные и чартерные рейсы.

По данным авиакомпании, в Red Sea Airlines работает опытная команда, которая осуществляет комфортные перелеты в любую точку мира. Здесь заявляют о высоком уровне безопасности и защищенности во время путешествий. Парк перевозчика состоит из воздушных судов Boeing 737-800.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027782-samolet-iz-egipta-vynuzhdenno-prizemlilsya-v-aktobe-iz-za-podozreniy-o-pozhare-na-bortu/

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