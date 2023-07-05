Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Вертолеты совершили 120 сбросов воды для тушения пожара в ВКО (видео)

Опубликовано:

Вертолеты тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Тушение природного пожара продолжается на востоке Казахстана - МЧС РК в своем официальном Telegram-канале сообщило о ходе борьбы с огнем на территории Асубулакского лесного хозяйства.

На текущий момент вертолетом МИ-2 Казавиалесоохраны проводится аэровизуальный облет места пожара.

Тем временем вертолеты МИ-8 "Казавиаспас", МИ-171 Министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО совершают тушение с воздуха. Вертолетами совершено 120 сбросов воды

Задействовано более 250 человек, 35 единиц техники и 5 вертолетов от лесников, пожарных и МИО.

В официальном Instagram-аакунте ДЧС ВКО спасатели сообщили, что тушение осложняют непроходимые места, заросшие горные тропы, обрывы, скальная местность.

В этой ситуации незаменимую помощь в тушении оказывают вертолеты.

Напомним, 1 июля в Уланском районе в Приморском лесничестве Восточно-Казахстанской области начался пожар в скалистой труднодоступной местности - загорелись трава и подстилка.

Что делать при пожаре на открытой местности?

На сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

  • попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;
  • потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
  • если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
  • если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;
  • на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027744-vertolety-sovershili-120-sbrosov-vody-dlya-tusheniya-pozhara-v-vko-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.