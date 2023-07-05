Вертолеты совершили 120 сбросов воды для тушения пожара в ВКО (видео)

Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Тушение природного пожара продолжается на востоке Казахстана - МЧС РК в своем официальном Telegram-канале сообщило о ходе борьбы с огнем на территории Асубулакского лесного хозяйства.

На текущий момент вертолетом МИ-2 Казавиалесоохраны проводится аэровизуальный облет места пожара.

Тем временем вертолеты МИ-8 "Казавиаспас", МИ-171 Министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО совершают тушение с воздуха. Вертолетами совершено 120 сбросов воды

Задействовано более 250 человек, 35 единиц техники и 5 вертолетов от лесников, пожарных и МИО.

В официальном Instagram-аакунте ДЧС ВКО спасатели сообщили, что тушение осложняют непроходимые места, заросшие горные тропы, обрывы, скальная местность.

В этой ситуации незаменимую помощь в тушении оказывают вертолеты.

Напомним, 1 июля в Уланском районе в Приморском лесничестве Восточно-Казахстанской области начался пожар в скалистой труднодоступной местности - загорелись трава и подстилка.

Что делать при пожаре на открытой местности?

На сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027744-vertolety-sovershili-120-sbrosov-vody-dlya-tusheniya-pozhara-v-vko-video/