Отключение электричества на западе Казахстана: стали известны подробности

Лампочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Подробности отключения электричества, которое сегодня произошло на территории Атырауской области, рассказал акимат региона в своем официальном Telegram-канале.

"В 17:24 (времени Атырау) из-за аварийного отключения энергоблока №1 с нагрузкой 140 МВт произошел наброс мощности на транзит 220 кВ Актау – Атырау – Уральск – ЕЭС России, что привело к работе системной противоаварийной автоматики и отключением линий 220 кВ Тенгиз-Бейнеу, что привело к выделению Мангистауской области на изолированную работу с понижением частоты и работе АЧР с отключением потребителей", – рассказали в акимате.

По информации ведомства, далее развитие аварии перешло на Атырауский энергоузел с выделением на изолированную работу от транзита 220 кВ электростанций ТШО (со сбалансированной нагрузкой), NCOC Кашаган (с частичной потерей мощности со 120 до 20 МВт), Атырауской ТЭЦ (с потерей мощности со 180 МВт до 65 МВт), ТОО KUS (с погашением со 220 МВт до 0 МВт).

"По области отключались потребители АНПЗ, КТК-К, половина города Атырау и районы области. В 18:14 подано напряжение на старый завод АНПЗ, в 18:19 по Л-2115 подано напряжение на новый завод АНПЗ", – добавили в акимате региона.

Отмечается, что идет процесс снятия ограничений, а также синхронизация Атырауской ТЭЦ с энергосистемой. После этого будет продолжены включение потребителей по Атырауской области и синхронизация с Мангистауским энергузлом. Полное снятие ограничений будет связано с набором нагрузки на электростанциях МАЭК и Атырауской ТЭЦ. Электроснабжение потребителей Атырауской области и Мангистауской области от ЕЭС России будет осуществляться в объеме до 130 МВт по технической возможности транзита 220 кВ.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ведется поэтапное подключение отключенных ранее потребителей в жилых массивах на территории города Атырау и в районах области. Также по мере подключения возобновляется подача водоснабжения.

"По информации АО "Атырау Жарык", в данный момент по Атырауской области ​из-за технологического нарушения в электросетях​ отключена электроэнергия по Макатскому, Жылыойскому, Курмангазинскому, Кызылкугинскому и Исатайскому району", – сообщили в акимате.

​По городу Атырау отключение произошло в микрорайоне Привокзальный, селе Талгайран, селе Аксай, селе Акжар, микрорайоне Жулдыз 1,2,3, микрорайоне Центральный, Жилгородок, поселке Балыкши, микрорайоне КокАрна, селе Дамба, селе Жанаталап, по улице Баймуханова, СМП136, Элеваторная, улице Сырым Датова, селах Ширина, Курилкино, Водниково, Первый участок, Огородный, ​ улице Баймуханова, микрорайоне Геолог, Томарлы, Контейнерная, Бирлик.

Отмечается, что работы по поэтапному подключению продолжаются.

Между тем в пресс-службе АО KEGOC сообщили, что в 20:36 включена в работу ВЛ-220 кВ Л-2035 на ПС Кульсары и тем самым Мангистауский энергоузел синхронизирован с ЕЭС Казахстана.

"В 21:56 включена в работу вторая линия электропередачи 220 кВ, питающая Атырауский НПЗ.

Работы по ликвидации аварии продолжаются", – добавили в компании.

В пресс-службе Минэнерго сообщили, что в 20:00 сняты ограничения по бытовым потребителям Мангистауской области.

"На ограничении остались промышленные потребители в объеме 117МВт из них 38 МВт АО "Мангистаумунайгаз", 35 МВт АО "Озенмунайгаз", 27 МВт АО "Каражанбасмунай", 17 МВт ФК Buzachi Operating LTD.

Всего по Атырау 112 тыс. потребителей, среднее потребление электрической энергии 110 МВт. В настоящее время отключены от электроснабжения 11 тыс. потребителей или 10 МВт.

Атырауский энергоузел синхронизирован с западным энергоузлом, практически электроснабжение восстановлено", – добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау случилась авария, в результате чего часть города осталась без электричества.

Позже аварию на АНПЗ прокомментировали в Минэнерго.

"В связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки.

Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно", – пояснили в ведомстве.

Также причину аварийного отключения света, которое произошло в Атырау, объяснили в "Атырау-Жарык" и Минэнерго.

Масштабное отключение света в Атырау прокомментировали и в областном акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027400-otklyuchenie-elektrichestva-na-zapade-kazahstana-stali-izvestny-podrobnosti/