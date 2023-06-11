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"Полное безобразие": Токаев о быстром ремонте дороги к своему приезду

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент по быстрому ремонту дорог в связи с его приездом в Абайскую область, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Так нельзя, к моему приезду вдруг начали латать дороги. Полное безобразие. Я прочитал об этом, я знаю. Будут наказаны!" - сказал глава государства.

Напомним, в акимате Абайской области объяснили причину срочного ремонта дорог на территории района, где с прошлой недели бушует лесной пожар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024114-polnoe-bezobrazie-tokaev-o-bystrom-remonte-dorogi-k-svoemu-priezdu/

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