"Полное безобразие": Токаев о быстром ремонте дороги к своему приезду
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Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент по быстрому ремонту дорог в связи с его приездом в Абайскую область, передает официальный Telegram-канал Акорды.
"Так нельзя, к моему приезду вдруг начали латать дороги. Полное безобразие. Я прочитал об этом, я знаю. Будут наказаны!" - сказал глава государства.
Напомним, в акимате Абайской области объяснили причину срочного ремонта дорог на территории района, где с прошлой недели бушует лесной пожар.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024114-polnoe-bezobrazie-tokaev-o-bystrom-remonte-dorogi-k-svoemu-priezdu/