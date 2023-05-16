Почему центр Алматы остался без света, объяснили в АЖК

Электричетво. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера, 15 мая, в центре Алматы на несколько часов отключили электричество. Сегодня в АО "Алатау Жарық Компаниясы" корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности произошедшего.

Накануне в 15:25 произошло аварийное отключение РЭС-6. Без света остались жильцы домов, расположенных в квадрате улиц Абая - Курмангазы - Достык - Назарбаева.

Как оказалось, без электричества остались 561 физическое и 78 юридических лиц.

"Утром 15.05.2023 в 06:05 произошло аварийное отключения электроэнергии в данном квадрате.

В ремонт была выведена основная кабельная линии 10кВ, и все потребители были переключены на резервное питание.

Ремонт поврежденного кабеля был начат, но в результате повреждения второго резервного кабеля в 15:25 данный район остался полностью без напряжения.

После аварийно-восстановительных работ электроснабжение данного района было восстановлено в 22:25", - сообщили в АЖК.

Отметим, что АО "Алатау Жарық Компаниясы", как сообщается на сайте, – это крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области.

На сегодня АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллионов жителей Алматинского региона.

Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".

Масштабные отключения электричества в Казахстане

Напомним, в феврале этого года из-за аварийного отключения линии электропередач противоаварийной автоматикой были введены ограничения по электроэнергии сразу в шести областях страны, а также в Алматы и Туркестане - некоторые потребители остались без электричества.

В январе прошлого года в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане случилось масштабное отключение электричества - без света остались Алматы, Шымкент, Алматинская и Жамбылская области, а также ряд регионов двух соседних государств.

В KEGOC блэкаут объяснили тем, что ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", что и привело к отключению. Позже ситуацию прокомментировали и в Минэнерго Казахстана.

Кроме того, в конце 2022 года в KEGOC заявляли, что в Казахстане наблюдается значительное увеличение энергопотребления. Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и внеплановых ремонтов на электростанциях, поясняли в компании.

В начале мая этого года аналитики также заявляли об остром дефиците электричества в Казахстане. Тогда же сообщалось, что дефицит страна компенсируют покупкой электроэнергии из РФ.

К слову, с 2019 года в Казахстане идут разговоры о необходимости строительства в нашей стране АЭС. А в 2021 году Токаев отмечал, что обеспечение энергетической безопасности – одна из главных задач. Темпы энергопотребления в Казахстане растут из года в год, но новые источники энергии, которые запускаются, не соответствуют темпам роста.

Однако в начале апреля новый глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заверил, что АЭС в Казахстане строить не будут, если сами казахстанцы не поддержат эту идею.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020728-pochemu-tsentr-almaty-ostalsya-bez-sveta-obyasnili-v-azhk/