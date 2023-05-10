Квартира загорелась в одной из многоэтажек Астаны (видео)

Пожар в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astanovka98

В одной из столичных многоэтажек произошел пожар – видео происшествия появилось в соцсетях. В квартире загорелись домашние вещи и мебель, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.

Видео с дымом, который валит из многоэтажного дома, появилось в Instagram-паблике Astanovka98. На опубликованных кадрах видно, что пожар произошел на одном из последних этажей высотного жилого дома.

По данным авторов поста, пожар начался на балконе в ЖК "Кыпшак" по улице Кенесары, 70.

Как сообщили в Департаменте по ЧС Астаны, огонь распространился на балконе и в кухне.

"Горели домашние вещи, мебель, оконные проемы на площади 6 квадратных метров", – рассказали в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Что делать при пожаре?

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", во время пожара в помещении, в высотном здании или в месте скопления людей:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019989-kvartira-zagorelas-v-odnoy-iz-mnogoetazhek-astany-video/