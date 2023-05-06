Новый ЖК загорелся в Атырау (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/newsnurkz

Новый жилой комплекс загорелся в Атырау. Из охваченного пожаром многоэтажного дома стражи порядка эвакуировали людей. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости МВД РК".

По информации ведомства, 5 мая около 19.32 в полицию поступило сообщение из пожарной части о возгорании крыши многоквартирного жилого дома в Атырау.

Полицейские прибыли на место происшествия за 4 минуты.

Вместе с собственником правоохранители поднялись в квартиру на 9 этаже и стали тушить пожар, из-за которого шел густой черный дым, препятствующий эвакуации людей.

Как отметили в МВД, возгорание началось на крыше, а потом огонь перекинулся на балкон, затем - на квартиру.

Два стража порядка локализовали пожар в квартире и вывели в безопасное место 25 человек. Никто не пострадал.

ДЧС Атырауской области на своей официальной странице в Instagram добавляет, что пожар произошел в кровельной части 10-этажного жилого комплекса, расположенного по улице Утемисова.

Сотрудники незамедлительно добрались до места вызова и за час ликвидировали возгорание. Причины ЧП выясняются.

Правила поведения при пожаре

Спасатели рассказали, что нужно делать при возникновении огня:

сохранять спокойствие, не допускать паники;

сообщить о возгорании в противопожарную службу по номерам 101 или 112;

оповестить о пожаре как можно больше людей в здании, помочь с эвакуацией детей, маломобильных или пострадавших граждан;

по возможности обесточить объект или отключить электроприборы;

по возможности ограничить доступ кислорода к очагу горения - закрыть окна и двери;

если пожар небольшой, то допускается использовать средства первичного пожаротушения: огнетушители, влажную ткань, землю и т.п.;

не пытаться забрать все свои личные вещи, ограничиться только самым необходимым минимумом: документы, средства связи, деньги;

не пользоваться лифтом, спускаться только по лестнице;

использовать простые средства индивидуальной защиты: маски из влажной ткани (платок, шарф, полотенце) и смоченные в воде перчатки;

при сильном задымлении передвигаться на четвереньках или ползком, так как рядом с полом ниже концентрация угарных газов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019650-novyy-zhk-zagorelsya-v-atyrau-video/