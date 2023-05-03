Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в России (видео)

Пожар. Фото с места событий: t.me/breakingmash

В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. О ЧП сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем официальном Telegram-канале.

Пожару присвоен высший ранг сложности.

"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - написал губернатор.

На место стянуты пожарные расчеты МЧС и экстренные службы.

По словам руководителя региона, делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Она также подчеркнул, что угрозы для жителей населенного пункта нет.

В социальных сетях публикуют кадры с места событий.

Напомним, что 1 и 2 мая в Брянской области РФ сразу два грузовых поезда сошли с рельсов. Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале прокомментировал произошедшие инциденты.

Первый поезд сошел с рельсов на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча - власти заявили о взрыве.

А ЧП со вторым произошло в районе железнодорожной станции Снежетьская - губернатор тоже заявил о сработавшем взрывном устройстве на ж/д путях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019095-rezervuar-s-nefteproduktami-zagorelsya-na-neftebaze-v-rossii-video/