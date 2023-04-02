Лавина сошла на туристов в горах Алматы

Спасательные работы. Фото: МЧС РК

Три человека поднимались с Бутаковского перевала на пик Букреева, в это время сошла лавина, одного туриста откинуло снежной массой вниз. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РК.

По информации ведомства, 1 апреля в 16 часов 35 минут в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступил вызов от оперативного дежурного ДЧС Алматы.

Как стало известно, три человека поднимались с Бутаковского перевала на пик Букреева, в это время сошла лавина, одного туриста откинуло вниз.

На помощь людям отправились спасатели. Дежурный связалась со звонившим, который указал локацию. Он объяснил, что подъеме по туристическому маршруту его отбросило лавиной от остальных, дальше идти он не мог, так как боялся спровоцировать сход следующей лавины. Мужчина добавил, что будет оставаться на месте и ждать помощи.

Спасательные работы. Фото: МЧС РК

В 18 часов 43 минуты спасатели установили визуальный контакт с пострадавшими, они уже были все вместе. Спустя 20 минут сотрудники дошли до туристов и начали их спускать.

В 19.55 транспортировка завершилась, мужчин оставили на парковке в Бутаковском ущелье. В медицинской помощи они не нуждались.

Спасенные. Фото: МЧС РК

Спасатели отмечают, что лавина - это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и природной среде.

Лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, другим объектам и сооружениям, расположенным в зоне риска.

Лавиноопасный период в Казахстане обычно продолжается с декабря по апрель. Однако в отдельные годы первые лавины сходят уже в ноябре, а последние - в мае.

В лавиноопасный период:

не игнорируйте информацию о предупреждениях компетентных органов;

постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;

не останавливайтесь на отдых на лавиноопасных участках;

соблюдайте максимальную осторожность при движении по лавиноопасным участкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015036-lavina-soshla-na-turistov-v-gorah-almaty/