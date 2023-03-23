Землетрясение вновь ощутили на юге Казахстана и в Узбекистане

Шымкент. Иллюстративное фото: pixabay.com

Землетрясение произошло в 740 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Подземные толчки ощутили жители ряда соседних стран, в том числе и на юге Казахстана.

Согласно сообщению на официальном сайте ТОО "СОМЭ" МЧС РК, землетрясение было зарегистрировано сегодня ночью, 23 марта, в 02:07 по алматинскому времени (22 марта в 20:07 по Гринвичу).

Эпицентр подземных толчков расположен в 740 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Магнитуда землетрясения составила 6,5. Очаг залегал на глубине 25 км.

Ощутимость землетрясения в Таразе, Шымкенте и Туркестанской области составила 2-3 балла.

Департамент по ЧС города Шымкента на своей официальной странице в Instagram сообщил, что в результате землетрясения на линии 101 и 112 сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Между тем, по данным Telegram-канала UzNews, последствия землетрясения в Таджикистане ощутили и в Узбекистане.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 5 баллов;

Сырдарьинская область: 5 баллов;

Ферганская область: 5 баллов;

Джизакская область: 5 баллов;

Наманганская область: 4-5 баллов;

Самаркандская область: 4-5 баллов;

Андижанская область: 4-5 баллов;

Сурхандарьинская область: 4 балла;

Кашкадарьинская область: 4 балла;

Навоийская область: 4 балла;

Бухарская область: 4 балла.

Ранее жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение, которое произошло на территории Афганистана.

Добавим, что на сайте Казахстанского национального центра данных говорится, что в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64.

Описание сейсмического эффекта:

1 балл – неощутимое. Регистрируется приборами;

2 балла – едва ощутимое. Колебания ощущаются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий;

3 балла – слабое землетрясение. Ощущается некоторыми людьми, легкое раскачивание висящих предметов;

4 балла – заметное сотрясание. Ощущается внутри зданий, раскачивание висящих предметов;

5 баллов – пробуждение. Ощущается внутри зданий, на открытых участках, наблюдается раскачивание висящих предметов, возможны повреждения 1-й степени в зданиях типа А;

6 баллов – испуг. Падает мебель, люди пугаются и выбегают на улицу, возможны повреждения 1-й степени в отдельных зданиях типа Б и во многих зданиях типа А, отдельные случаи оползней;

7 баллов – повреждение зданий. Испуг и паника. Многие люди с трудом удерживаются на ногах, во многих зданиях типа В повреждения 1-й степени; во многих зданиях типа Б повреждения 2-й степени во многих зданиях типа А повреждения 3-й степени, оползни и трещины на дорогах;

8 баллов – сильное повреждение зданий. Во многих зданиях типа В повреждения 2-й степени; во многих зданиях типа Б повреждения 3-й степени во многих зданиях типа А повреждения 4-й степени, случаи разрыва стыков трубопроводов, оползни и трещины на дорогах;

9 баллов – всеобщее повреждение зданий. Во многих зданиях типа В повреждения 3-й степени, во многих зданиях типа А повреждения 5-й степени, случаи разрывы подземных частей трубопроводов, искривление ж/д рельсов;

10 баллов – всеобщее разрушение зданий. Во многих зданиях типа В- повреждения 4-й степени, в отдельных 5-й степени. Здания типа Б- повреждения 5-й степени, большинство зданий типа А -повреждения 5-й степени. Опасные повреждения плотин, дамб, разрывы и искривления подземных трубопроводов. Появляются трещины в грунтах от 0,2 до 1 м. Возможны большие оползни на берегах рек;

11 баллов – катастрофа. Разрушение зданий хорошей постройки, мостов, плотин, ж/д путей, шоссейные дороги приходят в негодность. Горные обвалы;

12 баллов – изменение рельефа. Сильные повреждения, разрушения всех типов наземных и подземных сооружений. радикальные изменения земной поверхности.

По информации на сайте Электронного правительства, при первых толчках землетрясения необходимо выключить газ, воду и электричество.

Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше не покидайте помещение.

Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол – они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013797-zemletryasenie-vnov-oschutili-na-yuge-kazahstana-i-v-uzbekistane/