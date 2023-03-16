Тащившего лодку с людьми по пояс в воде спасателя сняли на видео на западе Казахстана

Спасатель Азамат. Кадры из видео: instagram.com/aqtobe_tjd

В Актюбинской области продолжают бороться с паводками. На официальной странице ДЧС региона в Instagram опубликовали видео, как спасатель тащит за собой лодку с людьми по пояс в воде.

В кадр попал момент разговора жителя со спасателем, который представился Азаматом.

"Молодец, красавчик", - благодарит мужчина сотрудника ДЧС, тащившего за собой лодку по пояс в воде.

Пользователи восхитились спасателем, работавшим в тяжелых условиях.

"Сколько здоровья на это уходит", "Ребята-спасатели - молодцы!", "Азамат - молодец, батыр, герой современности! Видно, что профессионал!", "Азамат - молодец, премию ему", - пишут комментаторы.

Паводки на западе Казахстана

Напряженная ситуация из-за паводков сложилась в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Так, накануне сообщалось, что в Актюбинской области произошло подтопление 51 жилого дома, 1 здания ФОК, 1 кафе в селе Кобда. Эвакуирован 91 человек. Акимом Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.

Силами ДЧС и местных исполнительных органов проводятся работы по откачке и отводу талых вод с улиц, автодорог и дворовых территорий.

В Западно-Казахстанской области подтопленными оказались 54 жилых дома в Бурлинском районе. Эвакуировано 256 человек. Вернулись домой 26 жителей.

На восьми участках автомобильных дорог произошли переливы, на 11 - имеются размывы дорожного полотна. Без транспортного сообщения остались 12 населенных пунктов. В проведении аварийно-спасательных работ задействованы сотни человек и техники, один вертолет.

Основные правила поведения при паводках

Спасатели говорят, что бушующая и разрушающая сила водной стихии способна нанести непоправимый урон экологической и экономической отрасли любого государства.

Одной из частых чрезвычайных ситуаций, с которой приходится сталкиваться жителям, является повышение уровня воды в водоемах и ее выход за береговую линию. В таких случаях говорят о наводнениях, паводках и половодье.

Паводок представляет собой кратковременный, но резкий подъем воды в реках и озерах. Может возникать несколько раз в год. Причины обычно связаны с внешними природными обстоятельствами: длительные и обильные осадки, резкое потепление с быстрым снеготаянием. Максимальная продолжительность - несколько дней.

В низинах или местности, которая находится в пределах той или иной речной системы, постоянно ведется контроль водного режима в водоемах. При обнаружении признаков наступления крупного паводка или ежегодного половодья происходит заблаговременное оповещение населения службами ЧС.

Что после этого делать:

переместить все ценные вещи и предметы интерьера на возвышенность (чердак, 2 этаж);

освободить чердак от продуктов;

первым делом при затоплении домов вода пойдет вниз, поэтому все важные документы нужно упаковать плотно в непромокаемый материал;

укрепить оконные рамы и дверные проемы, со двора занести строительный инвентарь или поднять его над уровнем земли на несколько метров;

крупы плотно закрыть и убрать на высокие полки в шкафу;

безопасным местом для сохранения от воды продуктов питания будет холодильник;

заранее подумайте о домашних животных. Лучше соорудить для них убежище повыше от земли;

приготовьте свечи, фонарь и предметы первой необходимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013112-taschivshego-lodku-s-lyudmi-po-poyas-v-vode-spasatelya-snyali-na-video-na-zapade-kazahstana/