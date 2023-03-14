Как эвакуируют жителей затопленных районов Актюбинской области, показали в полиции

Эвакуация жителей в Актюбинской области. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В некоторых районах Актюбинской области весенние паводки угрожают населенным пунктам. Стражи порядка показали, как проходит процесс эвакуации, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что вода подобралась к населенным пунктам из-за резкого повышения температуры и выпадения осадков в ряде районов Актюбинской области.

"13 марта талая вода со степи затопила несколько домов, здание ФОК и кафе в поселке Хобда", – сообщили стражи порядка.

Чтобы предотвратить угрозу подтопления было решено вскрыть один отрезок дороги "Самара-Шымкент" на 613-м километре.

"Остановлено движение всех транспортных средств", – предупредили представители МВД.

Чтобы помочь жителям и сотрудникам ДЧС на место ЧП направились сотрудники сводного отряда областного департамента полиции. На кадрах, показанных полицией, видно как некоторых жителей переносят через затопленные участки на носилках, а животных загружают в грузовики.

"Полицейские оказывают содействие в эвакуации жителей затопленных домов, домашнего скота, делают насыпи вдоль дорог и заготавливают мешки с песком. За имуществом сельчан следит полиция", – рассказали в ведомстве.

Напомним, что в Казахстане с приходом весны начался и паводкоопаный период. На прошлой неделе специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.

Так, анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, была дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:

регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;

Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области; со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;

Павлодарская, Атырауская и Улытауская области; с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангыстауская области.

Поселок Хобда на карте. Скриншот: Google Maps

Напомним, сегодня сообщалось, что жителей эвакуировали еще в нескольких районах Актюбинской области.

Кроме того, на официальном сайте одного из региональных ДЧС отмечается, что паводок (наводнение) – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012887-kak-evakuiruyut-zhiteley-zatoplennyh-rayonov-aktyubinskoy-oblasti-pokazali-v-politsii/