На трассу близ Есика сошла лавина: жителей Алматинской области попросили не ходить в горы

Сход лавины. Фото: instagram.com/kazselezashita

В Енбекшиказахском районе Алматинской области сегодня, 7 марта, сошла лавина. Местным жителям не рекомендуется ходить в горы, передает "Казселезащита" в своем официальном аккаунте в Instagram.

Лавина объемом 175 куб. м. сошла на 13 км автомобильной дороги, соединяющей город Есик с одноименным озером, перекрыв участок трассы.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

"Самопроизвольный сход лавины произошел в связи с выпадением осадков в ночное время и оттепелью", – говорится в сообщении

В "Казселезащите" рекомендовали местным жителями не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, и, в целом, воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.

Ранее жителей и гостей города Алматы призвали не ходить в горы, так как вчера, 6 марта, на дорогу Медеу – Шымбулак сошла лавина.

Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС ВКО, если вы находитесь в лавиноопасной зоне, то:

знайте места возможного схода лавин;

избегайте катания в несанкционированных местах;

всегда берите с собой заряженный телефон; находясь в горах, следите за изменением погоды;

пересекайте лавиноопасный склон по одному и как можно выше. Безопасный путь – по гребню хребта;

соблюдайте тишину. Помните, громкий крик, провоцирует сход лавин;

проезжая мимо лавиноопасного участка на автомобиле – не останавливайтесь;

если нужна помощь спасателей, сообщите по номеру 112.

Как действовать во время схода лавины:

постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012086-na-trassu-bliz-esika-soshla-lavina-zhiteley-almatinskoy-oblasti-poprosili-ne-hodit-v-gory/