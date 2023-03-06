На трассе Медеу – Шымбулак сошла лавина: алматинцев призвали не ходить в горы

Сход лавины. Фото: instagram.com/kazselezashita

Жителей и гостей города Алматы призвали не ходить в горы, так как сегодня, 6 марта, на дорогу Медеу – Шымбулак сошла лавина, передает "Казселезащита" в своем официальном аккаунте в Instagram.

По информации ведомства, 6 марта произошел сход лавины в бассейне реки Малая Алматинка на лавиносборе №11. Объем снежной лавины составил 300 куб.м.

Засыпанный участок был очищен сотрудниками АГЭТУ ГУ "Казселезащита".

"Сошедшая масса снега частично перекрыла участок автодороги Медеу – Шымбулак. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В "Казселезащите" добавили, что лавинная опасность сохраняется в бассейнах Малой и Большой Алматинок. В связи с этим в ведомстве рекомендовали алматинцам не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин и воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.

Позднее в "Казселезащите" сообщили, что во второй половине дня 6 марта в бассейне реки Малая Алматинка на лавиносборе №7 зафиксирован самопроизвольный сход снежной лавины объемом 250 куб.м. Сошедшая масса снега остановилась на склоне.

Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС ВКО, если вы находитесь в лавиноопасной зоне, то:

знайте места возможного схода лавин;

избегайте катания в несанкционированных местах;

всегда берите с собой заряженный телефон;

находясь в горах, следите за изменением погоды;

пересекайте лавиноопасный склон по одному и как можно выше. Безопасный путь – по гребню хребта;

соблюдайте тишину. Помните, громкий крик, провоцирует сход лавин;

проезжая мимо лавиноопасного участка на автомобиле – не останавливайтесь;

если нужна помощь спасателей, сообщите по номеру 112.

Как действовать во время схода лавины:

постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011962-na-trasse-medeu-shymbulak-soshla-lavina-almatintsev-prizvali-ne-hodit-v-gory/