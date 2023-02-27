Землетрясение силой два балла почувствовали алматинцы

Алматы. Фото: Максим Золотухин

Сегодня ночью произошло землетрясение в 279 километрах от города Алматы. Толчки ощущались и в южной столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 27 февраля 2023 года в 3 часа 42 минуты 14 секунд алматинского времени (26 февраля 2023 года в 21 час 42 минуты 14 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение", – сообщили представители ДЧС.

Отмечается, что его эпицентр был расположен в 279 километрах на юго-востоке от города Алматы – на территории Кыргызстана, недалеко от границы Китая.

Магнитуда толчков составила 5,9. В Алматы их сила ощущалась в районе 2 баллов.

"По результатам оповещения соответствующих госорганов, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало", – добавили в ведомстве.

По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях каких-либо деформаций, просадок и образования трещин не выявлено.

Кроме того, уже около 6 часов утра произошло еще одно землетрясение в том же регионе магнитудой 5,6. Тем не менее сведений об ощутимости в данном случае нет.

Как добавили специалисты Департамента по ЧС Алматы, жителям города необходимо заранее продумать действия на случай землетрясения. Так, рекомендуется следующее:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие;

если вы на верхних этажах, займите место в углу меду несущих стен;

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовить его необходимо заранее);

покиньте помещение (в многоэтажных домах – только после прекращения толчков);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Отметим, что, как сообщает Казахстанский национальный центр данных, интенсивность землетрясения – сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.

В Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

Описание сейсмического эффекта:

1 балл – Неощутимое. Регистрируется приборами;

– Неощутимое. Регистрируется приборами; 2 балла – Едва ощутимое. Колебания ощущаются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий;

– Едва ощутимое. Колебания ощущаются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий; 3 балла – Слабое землетрясение. Ощущается некоторыми людьми, легкое раскачивание висящих предметов;

– Слабое землетрясение. Ощущается некоторыми людьми, легкое раскачивание висящих предметов; 4 балла – Заметное сотрясание. Ощущается внутри зданий, раскачивание висящих предметов;

– Заметное сотрясание. Ощущается внутри зданий, раскачивание висящих предметов; 5 баллов – Пробуждение. Ощущается внутри зданий, на открытых участках, наблюдается раскачивание висящих предметов, возможны повреждения 1-й степени в зданиях типа А;

– Пробуждение. Ощущается внутри зданий, на открытых участках, наблюдается раскачивание висящих предметов, возможны повреждения 1-й степени в зданиях типа А; 6 баллов – Испуг. Падает мебель, люди пугаются и выбегают на улицу, возможны повреждения 1-й степени в отдельных зданиях типа Б и во многих зданиях типа А, отдельные случаи оползней;

– Испуг. Падает мебель, люди пугаются и выбегают на улицу, возможны повреждения 1-й степени в отдельных зданиях типа Б и во многих зданиях типа А, отдельные случаи оползней; 7 баллов – Повреждение зданий. Испуг и паника. Многие люди с трудом удерживаются на ногах, во многих зданиях типа В повреждения 1-й степени; во многих зданиях типа Б повреждения 2-й степени во многих зданиях типа А повреждения 3-й степени, оползни и трещины на дорогах;

– Повреждение зданий. Испуг и паника. Многие люди с трудом удерживаются на ногах, во многих зданиях типа В повреждения 1-й степени; во многих зданиях типа Б повреждения 2-й степени во многих зданиях типа А повреждения 3-й степени, оползни и трещины на дорогах; 8 баллов – Сильное повреждение зданий. Во многих зданиях типа В повреждения 2-й степени; во многих зданиях типа Б повреждения 3-й степени во многих зданиях типа А повреждения 4-й степени, случаи разрыва стыков трубопроводов, оползни и трещины на дорогах;

– Сильное повреждение зданий. Во многих зданиях типа В повреждения 2-й степени; во многих зданиях типа Б повреждения 3-й степени во многих зданиях типа А повреждения 4-й степени, случаи разрыва стыков трубопроводов, оползни и трещины на дорогах; 9 баллов – Всеобщее повреждение зданий. Во многих зданиях типа В повреждения 3-й степени, во многих зданиях типа А повреждения 5-й степени, случаи разрывы подземных частей трубопроводов, искривление ж/д рельсов;

– Всеобщее повреждение зданий. Во многих зданиях типа В повреждения 3-й степени, во многих зданиях типа А повреждения 5-й степени, случаи разрывы подземных частей трубопроводов, искривление ж/д рельсов; 10 баллов – Всеобщее разрушение зданий. Во многих зданиях типа В- повреждения 4-й степени, в отдельных 5-й степени. Здания типа Б- повреждения 5-й степени, большинство зданий типа А -повреждения 5-й степени. Опасные повреждения плотин, дамб, разрывы и искривления подземных трубопроводов. Появляются трещины в грунтах от 0,2 до 1,0 м . Возможны большие оползни на берегах рек;

– Всеобщее разрушение зданий. Во многих зданиях типа В- повреждения 4-й степени, в отдельных 5-й степени. Здания типа Б- повреждения 5-й степени, большинство зданий типа А -повреждения 5-й степени. Опасные повреждения плотин, дамб, разрывы и искривления подземных трубопроводов. Появляются трещины в грунтах от 0,2 до 1,0 м . Возможны большие оползни на берегах рек; 11 баллов – Катастрофа. Разрушение зданий хорошей постройки, мостов, плотин, ж/д путей, шоссейные дороги приходят в негодность. Горные обвалы;

– Катастрофа. Разрушение зданий хорошей постройки, мостов, плотин, ж/д путей, шоссейные дороги приходят в негодность. Горные обвалы; 12 баллов – Изменение рельефа. Сильные повреждения, разрушения всех типов наземных и подземных сооружений. Радикальные изменения земной поверхности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010911-zemletryasenie-siloy-v-dva-balla-pochuvstvovali-almatintsy/