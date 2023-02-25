Таинственная земляная воронка образовалась в Турции (видео)

Воронка, образовавшаяся в Турции. Кадр из видео: Anadolu Agency

В турецкой провинции Конья появилась загадочная воронка, глубина которой может достигать 15 метров. Причины ее появления пока не установлены, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Как пишет турецкое агентство DHA, загадочная воронка, глубина которой составляет 12-15 метров, а диаметр – 100 метров, появилась в деревне Карапынар, провинция Конья. Причины ее появления еще не установлены.

При этом жители Карапынара утверждают, что подобные явления для них вполне нормальны – удивляются им только те, кто впервые приехал в деревню.

Директор центра исследований воронок Технического университета Коньи Фетулла Арык выразил предположение агентству Anadolu, что данная воронка никак не связана с недавними землетрясениями, что произошли в Турции 6 и 20 февраля.

Землетрясения в Турции

6 февраля на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой до 7,6, жертвами которых стали десятки тысяч человек. Стихийное бедствие затронуло 10 провинций, в которых проживает 13,5 млн человек. Подземные толчки зафиксировали также в Ливии и Сирии.

Ущерб от разрушительных землетрясений, предварительно, нанесли ущерб национальной экономике Турции на 84 миллиарда долларов.

20 февраля стало известно об еще одном землетрясении, произошедшем на границе Сирии и Турции. Местные СМИ сообщили о новых разрушениях. В результате происшествия погибли люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010826-gigantskaya-voronka-tainstvennym-obrazom-obrazovalas-v-turtsii-video/