Землетрясение произошло близ озера Алаколь

Озеро Алаколь. Фото: Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images

В среду, 23 февраля, в 08:01 в Жетысуской области недалеко от озера Алаколь зафиксировано землетрясение, сообщается на сайте сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ".

Эпицентр землетрясения расположен в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Сведений об ощутимости, как пишет "СОМЭ", нет.

Карта. Скриншот: google.kz/maps

Напомним, сегодня утром в Таджикистане на границе с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,3. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Подземные толчки от этого землетрясения почувствовали и казахстанцы - в Алматы ощутимость составила 2-3 балла.

В ДЧС мегаполиса сообщили, что обстановка стабильная, звонков от жителей не поступало. В ведомстве напомнили, что на случай ЧП в городе функционирует 384 пункта сбора населения при ЧС.

На сайте ДЧС Атырауской области сообщается, что землетрясение - это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, называю эпицентром землетрясения.

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-бальной сейсмической шкале (MSK-86), для энергетической классификации землетрясений пользуются магнитудой. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов).

Что делать при землетрясении

Ранее мы рассказывали о правилах поведения при землетрясении.

Выключите газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше не покидайте помещение, говорится на сайте "Электронного правительства".

Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

Как действовать при внезапном обрушении здания

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя.

Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство.

Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.

Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих.

Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его.

Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка (102), пожарных (101), врачей (103), спасателей (112).

Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010495-zemletryasenie-proizoshlo-bliz-ozera-alakol/