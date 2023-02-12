Пенсионерку подозревают в поджоге офиса банка в России

Пожар. Кадр из видео: t.me/360.tv

Жительница Татарстана подозревается в том, что подожгла офис Сбера с банкоматами. Действия женщины попали в объектив камеры наблюдения. Пенсионерку задержали - по данному факту проводится проверка.

Кадры с места событий появились в социальных сетях. На опубликованном видео видно, что женщина заходит в офис, где стоят банкоматы, разливает из флаконов некую жидкость, затем поджигает помещение и убегает.

Полицейские Татарстана задержали предполагаемую поджигательницу, пишет РИА Новости.

"В дежурную часть ОМВД России по Азнакаевскому району поступило сообщение о поджоге одного из офисов банка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемую - местную жительницу 1959 года рождения", - сообщили корреспондентам в полиции.

В пресс-службе Сбера журналистам сообщили, что отделение во время инцидента не работало.

"Инцидент подтверждаем. Возгорание устранено, пострадавших нет, в момент инцидента отделение не работало. Филиал продолжит работу по графику с понедельника, 13 февраля", - прокомментировали инцидент представители банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009075-pensionerka-podozhgla-ofis-banka-v-rossii/