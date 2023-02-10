Землетрясение произошло у границы Казахстана и России
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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло близ границы Казахстана с Россией. Об этом свидетельствуют данные Казахстанского Национального Центра данных, опубликованные на сайте организации.
По сведениям специалистов, 10 февраля 2023 года в 18:35 (по времени Астаны) в 208 км к юго-востоку от Усть-Каменогорска произошло землетрясение.
Магнитуда составила 4,2. Очаг залегал на глубине 21 км.
Правила поведения при землетрясении
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при первых подземных толчках необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.
При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков.
Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели.
Не пользуйтесь лифтом. Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.
Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.
Важно помнить, что во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.
Напомним, что в двух городах на юге Казахстана сегодня днем, 6 февраля, произошло землетрясение ощутимостью 2-3 балла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008964-zemletryasenie-proizoshlo-na-granitse-kazahstana-i-rossii/