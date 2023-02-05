Как борются с паводками в Шымкенте, рассказали в МЧС

Ликвидация последствий осадков. Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Несколько дней назад в Шымкенте прошли обильные дожди. Подразделения департамента и районная администрация провели работы по откачке воды по 30 адресам, передает официальный сайт МЧС.

"На территории города ведется постоянный контроль над 10 гидротехническими сооружениями, 4 крупными реками и более 27 каналами. Заполняемость водоемов на территории города на сегодня составляет от 2 до 65%. В настоящее время запасов в водоемах достаточно для приема паводковых вод. Уровень воды в реках низкий", – сообщили в ведомстве.

Департаментом по ЧС совместно с местными исполнительными органами были подготовлены 40 тыс. мешков для ликвидации последствий подтопления. В целях предупреждения паводков с территории пяти районов города было вывезено 63 тыс. кубометров снега.

В МЧС отметили, что по городу было откачено 2230 кубометров воды, с использованием 200 мешков сооружены дамбы. В аварийно-спасательных работах задействовано 200 человек личного состава, 32 мотопомпы, 42 единицы техники.

Также спасатели зафиксировали большое скопление снега на отдаленных местах (населенные пункты Забадам и Елтай, микрорайон Туран), которое в случае таяния из-за потепления и осадков в виде дождя может привести к паводкам.

В ведомстве добавили, что приведены в готовность силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций во время паводка, в том числе 535 человек, 101 единица техники различного назначения, 17 лодок и 78 единиц мотопомп.

Сегодня ранее мы писали, что подразделения МЧС Алматинской и Жамбылской областей и службы акиматов предотвратили подтопления нескольких населенных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008095-kak-boryutsya-s-pavodkami-v-shymkente-rasskazali-v-mchs/