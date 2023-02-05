Грузовой поезд с опасным веществом сошел с рельсов и загорелся в США (видео)

Кадр из видео с места ЧП: twitter.com/ismithKDKA

В американском штате Огайо грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов и стал причиной крупного пожара. Местные власти объявили эвакуацию местных жителей, передает CNN.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте, поезд с более чем 100 вагонами сошел с рельсов в городе Восточная Палестина, штат Огайо. В поезде было 20 вагонов с опасными веществами, 10 из которых сошли с рельсов. Из этих десяти вагонов пятеро перевозили винилхлорид.

Согласно данным Национального института рака федерального правительства, воздействие винилхлорида, бесцветного газа, связано с повышенным риском развития некоторых форм рака.

В Агентстве по охране окружающей среды штата Огайо заявили, что в воздухе пока не обнаружено вредных уровней соединений.

Представитель агентства Джеймс Ли добавил, что они будут работать с местными властями и железнодорожной компанией, чтобы определить характер и степень возможного загрязнения.

Местные власти объявили эвакуацию жителей города, это примерно 5 тыс. человек.

На фотографиях и видео с места происшествия видно, что над поездом образовалось большое густое облако дыма, охватившее пламя. На место ЧП прибыли пожарные из трех штатов: Пенсильвании, Огайо и Западной Вирджинии.

Причина крушения еще не установлена. О пострадавших также не сообщается.

Ранее в Австралии потеряли капсулу с радиоактивным цезием на шоссе в пустыне длиной в 1400 км. Власти штата объявили радиологическую тревогу на всей территории штата Западная Австралия, поскольку при контакте с капсулой можно получить дозу радиации примерно 10 рентген/час – столько же, сколько мы получаем за год, просто находясь на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008089-gruzovoy-poezd-s-opasnym-veschestvom-soshel-s-relsov-i-zagorelsya-v-ssha-video/