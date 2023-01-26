Очередной порыв теплотрассы случился в Рудном. Десятки зданий остались без отопления

Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня днем в городе Рудном в Костанайской области случился порыв на теплотрассе. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте городского акимата. Это не первый подобный случай за последние дни.

"26 января 2023 года в 14:00 произошел порыв на теплотрассе диаметром 530 миллиметров по улице Горняков", – отметили в акимате.

Сообщается, что под отключение попадали 24 многоэтажных и 59 частных домов, а также 16 юридических лиц.

"Место порыва определено. Ведутся все необходимые работы по его устранению", – добавили чиновники.

При этом напомним, что неделю назад, 19 января, в городе произошел аналогичный случай. СМИ тогда называли точно такое же число пострадавших домов, как и сейчас.

Тогда в Рудный специально приехал президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Костанайскую область встретился с жителями города и отметил, что правительству поручено уделить особое внимание вопросам социально-экономического развития Рудного.

Также он ознакомился с последствиями прорыва теплотрассы.

"В целом, конечно, теплосети и по стране, и по данной области находятся в аварийной ситуации, очень плохо обстоит дело. Поручаю правительству, начиная с сегодняшнего дня, и, особенно, в весенне-летний период очень тщательно готовиться к зиме. Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься", – подчеркнул глава государства.

В том же Рудном в конце ноября прошлого года в результате прорыва трубопровода десятки многоэтажных домов остались без тепла. Позже прорыв устранили.

В декабре из-за аварии одну из улиц города затопило водой из-за аварии. Соответствующие кадры появились в Сети.

Добавим, что по данным c сайта Gismeteo.kz, в Рудном на данный момент 13 градусов мороза.

Погода в Рудном. Скриншот: gismeteo.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2006965-ocherednoy-proryv-teplotrassy-sluchilsya-v-rudnom-desyatki-zdaniy-ostalis-bez-otopleniya/