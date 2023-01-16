Почти полтысячи школьников эвакуировали в Павлодаре из-за короткого замыкания

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Сегодня в одной из павлодарских школ произошло короткое замыкание. До прибытия пожарных более 500 человек были эвакуированы, передает издание Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что ЧП произошло сегодня, 16 января, в 16:35 в СОШ им. Б. Момышулы на улице Академика Чокина, 27 в Павлодаре.

"В трехэтажном здании в электрощитовой на первом этаже произошло короткое замыкание, охватившее 3 метра электропроводки. Двери щитовой были закрыты, задымления, открытого огня не было", – сообщили изданию в городском отделе образования.

Отмечается, что оплавились два корпуса прибора учета электроэнергии, тление изоляции электропроводов на 3 погонных метрах.

По данным издания, до прибытия пожарных подразделений администрация школы эвакуировала 542 человека, в том числе 493 школьника второй смены.

В Департаменте по ЧС Павлодарской области подчеркнули, что возгорание было ликвидировано в 17:05. Жертв и пострадавших нет.

Для ликвидации были задействованы 29 сотрудников личного состава и 8 единиц техники ДЧС области.

Что делать при пожаре?

Напомним, если у вас или у соседей случился пожар, вызовите противопожарную службу по экстренным номерам "112" или "101". Как подчеркивается на сайте eGov.kz, сообщая о пожаре будьте готовы назвать диспетчеру следующие сведения:

точный адрес (название улицы, номер дома, подъезд, этаж);

место очага возгорания (квартира, коридор, подвал, чердак);

если позволяет ситуация и время, сообщить, кто звонит, назвать свой номер телефона и ответить на вопросы диспетчера;

если имеются раненые и потерпевшие, назовите их количество и характер полученных травм;

при необходимости объясните варианты пути и подъезда.

Дальнейшие действия:

Перекройте газ. Обесточьте помещение. Выведите людей из задымленных помещений на улицу. Закройте окна и двери. Сообщите соседям о возможном распространении пожара. Действия не должны вызвать панику.

Необходимо вывести людей из помещений и предупредить о возможной эвакуации. Если в подъезде установлена автоматическая система противопожарной безопасности – спровоцируйте ее срабатывание, чтобы ускорить оповещение всех жителей дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005565-pochti-poltysyachi-shkolnikov-evakuirovali-v-pavlodare-iz-za-korotkogo-zamykaniya/