Цех по переработке макулатуры тушили несколько часов в Шымкенте (фото, видео)

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Пожар произошел в индустриальной зоне "Оңтүстік" на территории "ТОО Бумпром", где занимаются переработкой макулатуры. С огнем боролись в течение нескольких часов, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

По информации ведомства, сегодня, 15 января, в 10:47 на пульт "101" поступила информация о пожаре в Енбекшинском районе по улице Капал батыра. Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы установили, что горит цех на территории одного из ТОО в индустриальной зоне.

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Как уточнили в МЧС, здание, в котором произошел пожар, одноэтажное, отопление в нем автономное, а внутри находилось 3 тонны макулатуры. Цех стоял отдельно, добавили в ведомстве.

Происходило горение остатков картона.

Площадь пожара составила 200 кв.м. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Пожар был локализован в 12:37, а ликвидирован в 13:18.

В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Шымкента.

Напомним, что сегодня крупный пожар произошел в Алматы. С огнем боролись в течение нескольких часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005397-tseh-po-pererabotke-makulatury-tushili-neskolko-chasov-v-shymkente-foto-video/