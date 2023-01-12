В ДЧС рассказали подробности пожара напротив Центрального стадиона в Алматы (фото)

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожар в четырехэтажном здании, которое располагается напротив Центрального стадиона Алматы, произошел сегодня днем. В ДЧС рассказали подробности произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в ДЧС города, пожар случился в пристройке, на кухне двухэтажного кафе "Тмин", расположенного на первом и втором этажах дома, с последующим переходом огня на квартиру на третьем этаже. Также огонь частично перекинулся на кровлю дома.

Справиться с возгоранием удалось в 16:31 - пожарным удалось отстоять значительную часть крыши, сам дом и коммерческие площади, добавили в ДЧС.

Пожарные. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Общая площадь пожара составила 310 кв.м.

Силами ДЧС в ходе тушения спасено два человека, из них один ребенок. Также было эвакуировано 60 человек, из них 13 детей.

Кафе в здании. Фото: ДЧС Алматы

Отмечается, что жители поврежденной огнем квартиры будут размещены в гостинице. Кроме того, по информации ведомства, в настоящее время все эвакуированные жители находятся в прибывших для обогрева автобусах.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее очевидцы публиковали в Сети кадры с места пожара на проспекте Абая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005151-v-dchs-rasskazali-podrobnosti-pozhara-naprotiv-tsentralnogo-stadiona-v-almaty-foto/