Пять машин придавило навесом в Шымкенте

Автомобиль. Фото: instagram.com/shymkent_tjd

На Шымкент обрушился снегопад. Из-за непрекращающихся осадков навес рухнул на 5 автомобилей в микрорайоне Нурсат. Об этом сообщается на официальной странице городского ДЧС в Instagram.

В ведомстве отметили, что в Шымкенте 9 и 10 января идет непрекращающийся снегопад. Сегодня в 11 часов 28 минут во дворе дома №114 в микрорайоне Нурсат произошло обрушение двух навесов общей площадью 252 кв.м. В результате были придавлены 5 автомобилей.

К счастью, пострадавших и погибших нет. На месте были задействованы 7 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, 9 января жителей Шымкента предупредили о снегопаде. При этом, по прогнозам синоптиков, скорость ветра могла достигать 8-13, местами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004806-pyat-mashin-pridavilo-navesom-v-shymkente/