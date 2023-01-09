У летевшего в Магадан самолета открылся люк (видео)

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

У пассажирского самолета авиакомпании "ИрАэро", который 9 января летел в Магадан, город на северо-востоке России, открылся грузовой люк. Видео, на котором запечатлен инцидент, опубликовано в социальных сетях.

"Самолет авиакомпании "ИрАэро" совершал сегодня рейс из аэропорта Маган республики Саха-Якутия в аэропорт Магадана. При взлете открылся грузовой люк для багажа, неисправность тут же была выявлена, никто не пострадал. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку", – сообщил представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры РИА Новости.

По его словам, самолет вернулся в аэропорт Магана (село в 14 км к северо-западу от города Якутска - прим. ред.) и приземлился без происшествий. Авиакомпания представит дополнительный борт, который доставит пассажиров в Магадан.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту самолета АН-26-100 находились 25 человек, в том числе экипаж. После обнаружения разгерметизации, пилоты направили борт на посадку. Никто пострадал.

Однако ТАСС пишет, что на борту находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

В пресс-службе перевозчика агентству сообщили, что у самолета произошла разгерметизация люка на высоте 2800-2900 м. Данный борт выполнял чартерный рейс по маршруту Иркутск-Якутск-Магадан. Приземление в Магане изначально было вызвано метеоусловиями в Якутске.

По данным MK.RU, АН-26-100 был разработан в Опытном конструкторском бюро (ОКБ) Антонова и является пассажирской модификацией военно-транспортного АН-26. Самолет оборудован дополнительными иллюминаторами, пассажирским и бортовым оборудованием.

Местоположение Магана и Магадана. Скриншот: Google Maps

Ранее в России самолет авиакомпании "Победа" с пассажирами на борту застрял в сугробе при попытке взлета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004689-u-letevshego-v-magadan-samoleta-otkrylsya-lyuk-video/