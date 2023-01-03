Более 200 машин застряло на трассах в Карагандинской области

Автомобили на трассе в Карагандинской области. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Карагандинской области на трассах из-за метели застряло более двухсот автомобилей. Наряды полка и батальона патрульной полиции были переведены на усиленный вариант несения службы, передает официальный Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".

Как сообщает ведомство, 3 января в южном направлении региона застряло около трех десятков машин, в северном - около двухсот автомобилей.

"Водители и их пассажиры возмущены из-за невозможности проехать до пункта назначения. Наряды батальона организовали сопровождение колонны автомашин до ближайшего населенного пункта", – говорится в сообщении.

Департамент полиции Карагандинской области в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и безопасности водителей и пассажиров рекомендует воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенного пункта.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом, сильным ветром и ограниченной видимостью республиканские трассы закрыты в семи регионах страны. В Карагандинской области ограничено движение на пяти участках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004003-bolee-200-mashin-zastryalo-na-trassah-v-karagandinskoy-oblasti/