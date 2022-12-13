Около тысячи семей мерзнут из-за проблем с газовым отоплением в Актобе

Манометр. Иллюстративное фото: Chain45154/Getty Images

В Актобе жители садоводческих коллективов замерзают в своих домах из-за падения давления газа. Оно упало в два раза сразу в 36 садоводческих коллективах, сообщается на сайте телеканала КТК.

Замерзающие дачники пытались попасть на прием к акиму области. Местные жители уверены, только так может решиться вопрос с газовым отоплением, однако глава региона был с рабочей поездкой в столице.

"Мы сегодня пришли к акимату, потому что мы ни к кому не можем достучаться. Говорят, что горгаз относится к частному лицу. А почему к частным лицам нет никакой управы?! В конце-то концов, мы же тоже люди! Так же платим, такие же деньги. В двойном тарифе платим, потому что мы живем на дачах", пожаловалась местная жительница Махаббат Тезекбаева.

Принимали дачников его подчиненные - они уже успели лично оценить ситуацию и признают, проблема серьезная, отметили корреспонденты.

Давление газа в трубах упало в два раза, из-за чего в домах в более чем 30 садоводческих коллективах стоит невыносимый холод.

Газовики тоже провели мониторинг, они утверждают: критическую ситуацию создали частники, которые прокладывают на дачи газопровод. Как заявили сотрудники "КазТрансГаз Аймак", мелкие фирмы делают это как попало – нарушая все существующие нормы.

Чиновники пообещали, что найдут ответственных и заставят переделать. Однако когда на дачи вернется тепло, никто так и не сказал.

"Мы днем и ночью ходим, без субботы, воскресенья. Ездим, эту проблему решаем. Если труба позволяет, мы давление увеличим. Но, опять же говорю, здесь может быть хлопок, то есть это первые дома, первая линия, они могут завтра какие-то… ЧП может быть. Поэтому вот эти моменты все мы должны учесть", - прокомментировал ситуацию замакима города Жангельды Аубакиров.

Источник: КТК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001261-okolo-tysyachi-semey-merznut-iz-za-problem-s-gazovym-otopleniem-v-aktobe/