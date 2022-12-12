Трое детей отравились угарным газом из-за загоревшегося телевизора в ЗКО

Сгоревший телевизор. Фото: mgorod.kz/ДЧС ЗКО

В Западно-Казахстанской области трое детей попали в больницу с отравлением угарным газом - в селе произошел скачок напряжения, из-за чего загорелся телевизор, передает "Мой город".

Как пишет издание, случай произошел 11 декабря в селе Аксуат Теректинского района.

В ДЧС региона сообщили, что в частном доме загорелся телевизор и приставка. В результате пожара с признаками отравления были госпитализированы трое детей 2, 7 и 15 лет.

В управлении здравоохранения ЗКО уточнили, что дети получили отравление угарным газом легкой степени.

Между аким села Аксуат Жаннур Ахметов рассказал, что ранним утром в воскресенье на двух улицах произошел скачок напряжения, из-за чего у сельчан сгорела техника.

"В разных домах сгорели телевизор, насос, стабилизатор, морозильная камера, холодильник, стиральная машина. Мы экстренно выехали на место, приехали сотрудники ЧС и ремонтная бригада с района, зафиксировали все.

Сотрудники ЧС выдадут заключение и сельчане смогут получить компенсацию за сгоревшую технику. Для этого есть свои процедуры. Сейчас подача электричества восстановлена.

По моей информации, отравившиеся дети осмотрены врачом, отпущены домой и сейчас находятся вместе с мамой", - рассказал Ахметов.

По словам акима, изношенность линий электропередач в селе составляет 99%. В этом году заменили 1,5 километра линий и 25 столбов. В следующем году планируется заменить два трансформатора и четыре километра линий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001066-troe-detey-otravilis-ugarnym-gazom-iz-za-zagorevshegosya-televizora-v-zko/