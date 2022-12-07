Автомобиль провалился под лед в Костанайской области (видео)

Автомобиль достают из реки. Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

В Костанайской области в 18 км от села Амангельды на реке Байгабул 4 декабря достали автомобиль марки Ravon Nexia, который провалился под лед двумя днями ранее, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, машина провалилась под лед 2 декабря. В результате происшествия никто не пострадал.

"В ходе аварийно-спасательных работ оказана помощь населению. Водолазы оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС Костанайской области спустились под воду и зацепили трос за переднее колесо автомобиля марки Ravon Nexia", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

Автомобиль достают из реки. Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Автомобиль достали из реки в 17:21. В аварийно-спасательных работах были задействованы четыре единицы техники ДЧС и местных исполнительных органов, 13 сотрудников ДЧС и МИО, а также пять единиц техники и 12 местных жителей.

Автомобиль. Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Напомним, вчера, 6 декабря, на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области при переправе по льду в воду провалился автомобиль. Внутри находилось пять человек. Одной из пострадавших не удалось выбраться.

4 декабря в Атырау мужчина во время прогулки с внуком провалился под лед и погиб.

В конце ноября в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области два автомобиля при переправе через реку Нура провалились под лед. ЧП обошлось без жертв и пострадавших - водители и пассажиры успели самостоятельно выйти из машин до погружения под воду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000578-avtomobil-provalilsya-pod-led-v-kostanayskoy-oblasti-video/