В Бухаресте загорелся грузовик из рекламы Coca-Cola (видео)
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Грузовик, принадлежащий компании Coca-Cola, загорелся в Бухаресте, столице Румынии. Предположительно, водитель грузовика не пострадал, передает РИА Новости.
Сообщается, что прицеп грузовика сгорел полностью.
"Грузовик Coca-Cola, модель которого прославилась появлением в рождественских роликах компании, загорелся вчера вечером (в среду) на шоссе Джурджулуй в Бухаресте. Водителю удалось спастись, а также отсоединить охваченный пламенем прицеп", — говорится в сообщении румынского телеканала Digi24.
Украшенный снежинками грузовик начал гореть во время движения. Пламя, охватившее прицеп, могло перекинуться на кабину тягача.
На место происшествия прибыли пожарные, эвакуаторы и спасательно-аварийная служба в Румынии SMURD. Причина возгорания выясняется.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999804-v-buhareste-zagorelsya-gruzovik-iz-reklamy-coca-cola-video/