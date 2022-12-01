В Бухаресте загорелся грузовик из рекламы Coca-Cola (видео)

Загоревшийся в Бухаресте грузовик. Кадр из видео: twitter.com/gchahal

Грузовик, принадлежащий компании Coca-Cola, загорелся в Бухаресте, столице Румынии. Предположительно, водитель грузовика не пострадал, передает РИА Новости.

Сообщается, что прицеп грузовика сгорел полностью.

"Грузовик Coca-Cola, модель которого прославилась появлением в рождественских роликах компании, загорелся вчера вечером (в среду) на шоссе Джурджулуй в Бухаресте. Водителю удалось спастись, а также отсоединить охваченный пламенем прицеп", — говорится в сообщении румынского телеканала Digi24.

Украшенный снежинками грузовик начал гореть во время движения. Пламя, охватившее прицеп, могло перекинуться на кабину тягача.

На место происшествия прибыли пожарные, эвакуаторы и спасательно-аварийная служба в Румынии SMURD. Причина возгорания выясняется.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999804-v-buhareste-zagorelsya-gruzovik-iz-reklamy-coca-cola-video/