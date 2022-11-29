Пожар произошел в здании вокзала "Алматы-2" (фото, видео)

Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

В здании железнодорожного вокзала "Алматы 2" произошел пожар. На месте работали сотрудники городского департамента по ЧС, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня, 29 ноября, в 14:08 поступило сообщение о пожаре в здании железнодорожного вокзала "Алматы-2". Сообщалось о горении потолочного перекрытия.

Как уточнили в МЧС, произошло горение деревянной обрешетки кровли основного здания вокзала. Уточняется, что люди самостоятельно покинули здание.

На месте работали 43 человека личного состава ДЧС и 14 единиц техники.

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

В 14:30 пожар был локализован (пламя перестало распространяться дальше). Жертв и пострадавших, по данным МЧС, нет.

В 14:50 огонь был полностью потушен.

Как отметили в ведомстве, площадь возгорания составила 30 кв. м.

Сейчас, по информации МЧС, вокзал работает в штатном режиме - задержек поездов не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999406-pozhar-proizoshel-v-zdanii-vokzala-almaty-2/