Более 1000 домов в селе Алматинской области остались без тепла в холода

Обогреватель. Кадр из видео: телеканал "Алматы"

В селе Мынбаев Алматинской области жители более 1000 домов встретили заморозки без газового отопления. Сельчане сидят без тепла уже две недели, передает телеканал "Алматы".

В селе Мынбаев газовый котел вышел из строя из-за перебоев, в результате без отопления остались около тысячи абонентов. За последние двое суток температура воздуха понижалась до -17 градусов. У многих сельчан начали болеть дети.

"Мы не можем нормально помыться, не можем отправить детей в школу или в садик. Сегодня утром дочь снова не пошла, потому что они кашляют и у них начался насморк", – рассказала многодетная мать Калыбынур Жандосова.

В организации, которая обеспечивает жилые дома газом, сказали, что на случай аварии жители должны иметь альтернативу, чтобы не замерзнуть. Но затем добавили, что проблема скоро будет устранена.

"Все наши сотрудники работают день и ночь, дома никто не отдыхает. Сейчас все узнаем и сделаем. Если нужно установить что-то сейчас, специалисты выедут, установят и опрессуют", – заявил директор ТОО "Тауекел Газ Құбыры" Казбек Габиден.

По словам сельчан, такая проблема в районе происходит не в первый раз. Падение давления газа уже фиксировалось в соседних поселках.

"Аналогичная проблема была в селе Карасу. Мы сразу же поставили в известность начальника управления ЖКХ. Они решают проблему по своей линии", – сказал аким Мынбаевского сельского округа Темирлан Толебеков.

Он также отметил, что держит ситуацию на особом контроле, а в подрядной организации пообещали устранить проблему в кратчайшие сроки.

Ранее мы писали, что в Усть-Каменогорске на ТЭЦ произошел сбой оборудования из-за сильного мороза. Жители города пожаловались на снижение температур в батареях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999323-bolee-1000-domov-v-sele-almatinskoy-oblasti-ostalis-bez-tepla-v-holoda/