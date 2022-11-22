Двухэтажное здание загорелось в восточной части Алматы

Вид на место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы в Медеуском районе загорелась кровля здания. Пожарные прибыли на место происшествия через пять минут после вызова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как сообщили в ведомстве, горит кровля двухэтажного здания по улице Богенбай батыра.

"В 12:51 силы и средства ДЧС выехали на сообщение о пожаре по адресу: Медеуский район, улица Богенбай батыра, 19А. По прибытии через пять минут обнаружено горение кровли двухэтажного здания", – рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Пожарные на месте происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Отмечается, что здание стоит отдельно от других, угрозы распространения пожара нет.

Напомним, в Астане 16 ноября загорелась квартира в многоэтажном доме по проспекту Бауыржана Момышулы. Во время ЧП пострадали двое пожарных – Аскар Забикулин и Аян Кемпиров, их с ожогами доставили в больницу. Спустя несколько суток от полученных травм скончался пожарный Аскар Забикулин. Трогательное видео в память о погибшем пожарном опубликовало МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1998426-dvuhetazhnoe-zdanie-zagorelos-v-vostochnoy-chasti-almaty/