Водитель КамАЗа повредил трубопровод в Астане (видео)

Трубу прорвало в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Астане водитель КамАЗа задел наружную магистральную трассу теплоснабжения, из-за чего случился прорыв трубы. Улицу временно перекрыли. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного акимата.

"Водитель КамАЗа при перевозке конструкции башенного крана допустил повреждение наружной магистральной трассы теплоснабжения (район Сарыарка, возле улицы Дукенулы, 30). В результате данного инцидента произошел порыв трубопровода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативно-выездные бригады АО "Астана-Теплотранзит" сейчас занимаются локализацией поврежденного участка.

"На время проведения работ улица частично перекрыта", – добавили в акимате.

Под отключение попал ряд административных объектов и жилых домов. Ориентировочное время устранения порыва – 5-8 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996822-voditel-kamaza-povredil-truboprovod-v-astane-video/